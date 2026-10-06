Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 6 de octubre

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 6 de octubre, ha estado formada por los números 32, 18, 48, 22 y 41. Las estrellas son 10 y 8. La recaudación ha ascendido a 34.285.937,40 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 28 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración nº 62 de Sevilla, situada en Luis Montoto-Núcleo Santo Apóstol L-18.