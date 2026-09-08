MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 8 de septiembre, ha estado formada por los números 13, 17, 33, 35 y 39. Las estrellas son 7 y 12. La recaudación ha ascendido a 44.737.627 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), situada en C.C. Leclerc, Av. E.Leclerc, 1 L-11 y en el Despacho Receptor nº32.700 de Gran Alacant-Santa Pola (Alicante), situado en C.C. Gran Alacant, Finlandia, 17.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 111 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 61.245 de Cas Català - Calvià (Illes Balears), situado en Paseo Illetas 26 B.