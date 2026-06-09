Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes9 de junio

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 9 de junio, ha estado formada por los números 44, 2, 23, 46 y 7. Las estrellas son 5 y 3. La recaudación ha ascendido a 68.464.213,40 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (cinco más dos) que ha sido validado en Bélgica.
En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno) que han sido validados en la Administración de Loterías número 8 de Manresa (Barcelona), situada en C.C. Carrefour-Alvar Alto s/n, y en la número 6 de Estepona (Málaga), situada en Av. España, 236.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco más cero).
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un Fondo Garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.