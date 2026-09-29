Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viermartes 29 de septiembre

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 29 de septiembre, ha estado formada por los números 4, 31, 12, 44 y 7. Las estrellas son 11 y 8. La recaudación ha ascendido a 34.544.004 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº6 de Reus (Tarragona), situada en Plaza de la Pastoreta, 6.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 28 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración nº1 de Cazorla (Jaén), situada en Doctor Muñoz, 1.