MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 10 de abril, ha estado formada por los números 10, 13, 41, 38 y 14. Las estrellas son 6 y 9. La recaudación ha ascendido a 62.289.565 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen cinco boletos acertantes de Cuarta Categoría (cuatro + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 115 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 78 de Valencia, situada en Avda. Cardenal Benlloch, 81.