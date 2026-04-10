Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 10 de abril

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 10 abril 2026 22:19
Seguir en

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 10 de abril, ha estado formada por los números 10, 13, 41, 38 y 14. Las estrellas son 6 y 9. La recaudación ha ascendido a 62.289.565 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen cinco boletos acertantes de Cuarta Categoría (cuatro + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 115 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 78 de Valencia, situada en Avda. Cardenal Benlloch, 81.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado