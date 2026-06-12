Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 12 de junio

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 12 junio 2026 22:54
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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 12 de junio, ha estado formada por los números 14, 7, 22, 4 y 23. Las estrellas son 7 y 1. La recaudación ha ascendido a 48.818.932,80 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno) que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Palamós (Girona), situada en Dídac Garrell i Tauler, 7 y en la número 2 de Astorga (León), situada en Plaza Porfirio López, 5.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías número 33 de Badalona (Barcelona), situada en Coll i Pujol, 158.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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