Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 19 de junio

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 19 junio 2026 22:39
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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este sabado, 19 de junio, ha estado formada por los números 8, 34, 39, 41 y 42. Las estrellas son 2 y 7. La recaudación ha ascendido a 47.971.539 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº14 de Santiago de Compostela (A Coruña), situada en C.C. Hipercor - Restollal, 50.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 48 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías no 7 de Valladolid, situada en Lencería, 1 - local 5.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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