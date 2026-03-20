Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 20 de marzo

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 22:45
Seguir en

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 20 de marzo, ha estado formada por los números 5, 12, 16, 37, 46. Las estrellas son 8 y 10. La recaudación ha ascendido a 50.709.117,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco más cero) que ha sido validado en la Administración de Loterías no 423 de Madrid, situada en Rumanía, 20.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 50 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías no 1 de Castelldefels (Barcelona), situada en Avda. Santa María, 32.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Contenido patrocinado