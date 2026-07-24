MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 24 de julio, ha estado formada por los números 47, 30, 10, 36 y 8. Las estrellas son 1 y 4. La recaudación ha ascendido a 49.480.767,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen tres boletos acertantes de Cuarta Categoría (cuatro + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 78 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor no 98.530 de San Fernando de Henares (Madrid), situado en Avda. Constitución, 22.