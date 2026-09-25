MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 25 de septiembre, ha estado formada por los números 12, 11, 38, 15 y 49. Las estrellas son 10 y 12. La recaudación ha ascendido a 83.129.994,20 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en Reino Unido.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de Sán Sebastián (Gipuzkoa), situada en Bermingham, 31.
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un Fondo Garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº22.755 de San Enrique de Guadiaro (Cádiz), situado en San Enrique, 52.