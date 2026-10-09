Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 9 de octubre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 22:15
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MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 9 de octubre, ha estado formada por los números 5, 45, 24, 20 y 31. Las estrellas son 5 y 10. La recaudación ha ascendido a 47.012.730,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 37 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº7.825 de Almendralejo (Badajoz), situado en Escribano, 38.

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