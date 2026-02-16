MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 8 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 51, 46, 21, 19, 27. El número clave (reintegro) ha sido el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 3.560.842,50 euros.

De Primera Categoría (cinco aciertos más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 4.900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (cuatro más uno).