Combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo

Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 5 julio 2026 22:34
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MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 5 de julio, ha estado formada por los números 30, 27, 6, 13, 32. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 3.856.417,50 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 10.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco más cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga, 4.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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