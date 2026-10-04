MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 4 de octubre, ha estado formada por los números 2, 47, 20, 3, 41. El número clave (reintegro) ha sido el 8. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.992.322 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primtiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 18.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Girona, situada en Ultònia, 14 - bajos 5; en la nº 7 de Jerez de la Frontera (Cádiz), situada en Fate, 7 (esquina San Agustín); y en la nº 313 de Madrid, situada en Avda. Pablo Neruda, 81.