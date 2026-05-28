MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 28 de mayo, ha estado formada por los números 46, 10, 3, 26, 43 y 9. El número complementario es el 5, el reintegro el 4 y el Joker, 3066493. La recaudación ha ascendido a 10.595.210 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.800.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 09.330 de Barcelona, situado en Rambla Prim, 160 L-5 y en el nº94.180 de Madrid, situado en Cañete, 2.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº10 de Burgos, situada en Vitoria, 226; en la nº1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30 y en el Despacho Receptor nº81.080 de Carlet (Valencia), situado en Avda. del Sur, 4.