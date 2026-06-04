MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 4 de junio, ha estado formada por los números 38, 32, 35, 25, 16 y 40. El número complementario es el 18, el reintegro el 9 y el Joker, 1747075. La recaudación ha ascendido a 10.711.664 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 10.100.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº68.150 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Carretera General Norte, Km. 13.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº4 de Leioa (Bizkaia), en la nº4 de Ourense y en la nº2 de El Vendrell (Tarragona).