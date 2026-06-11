MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 11 de junio, ha estado formada por los números 22, 30, 15, 32, 12 y 49. El número complementario es el 33, el reintegro el 8 y el Joker, 3449409. La recaudación ha ascendido a 10.852.487 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 14.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº58.915 de Cangas del Narcea (Asturias), situado en Alcalde Díaz Penedela, 12; en el nº94.550 de Madrid, situado en Serena, 25 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.