MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 19 de noviembre, ha estado formada por los números 20, 49, 23, 41, 44 y 36. El número complementario es el 34, el reintegro el 3 y el Joker, 0452653. La recaudación ha ascendido a 9.726.491 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.300.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 15 de Alicante, situada en Calderón de la Barca, 11.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 44.310 de Gáldar (Las Palmas), situado en Infanta Benchara, 3, y en la Administración de Loterías nº 2 de Utrera (Sevilla), situada en Las Mujeres, 9.