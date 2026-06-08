MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 8 de junio, ha estado formada por los números 2, 33, 48, 21, 11 y 13. El número complementario es el 46, el reintegro el 5 y el Joker, 5521070. La recaudación ha ascendido a 6.236.175 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.800.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 18.085 de Burgos, situado en Pablo Casals, 17.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes.