MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 15 de junio, ha estado formada por los números 25, 40, 35, 28, 41 y 29. El número complementario es el 24, el reintegro el 1 y el Joker, 0334540. La recaudación ha ascendido a 6.285.300 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 17.500.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 164 de Barcelona, situada en Mare de Déu de Port, 281.