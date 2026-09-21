MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 21 de septiembre, ha estado formada por los números 34, 37, 4, 20, 1, 36. El número complementario es el 18, el reintegro el 1 y el Joker, 1147192. La recaudación ha ascendido a 6.486.263 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 24.500.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 67.345 de La Vera (Santa Cruz de Tenerife), situado en Camino Piedras Blancas, 8; en el nº 75.040 de Roquetes (Tarragona) situado en Sagrat Cor, 34 y en el nº 86.030 de Ponteareas (Pontevedra), situado en Rogelio Groba Groba, 5.
En el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Cambre (A Coruña), situada en Crucero, 2.