MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 12 de octubre, ha estado formada por los número 40, 26, 42, 2, 45 y 5. El número complementario es el 23, el reintegro el 9 y el Joker, 4781884. La recaudación ha ascendido a 11.318.030 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 36.500.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Vila-Seca (Tarragona), situada en Avenida Ramón D'olcina, 47 L-1 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.