La 2 comienza a emitir el 7 de noviembre 'Cine de Barrio', con formato renovado "sin perder su esencia" - RTVE

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 2 estrenará este sábado 7 de noviembre, a las 19.45 horas, 'Cine de Barrio', el mítico programa de La 1 de TVE que "renovará su formato sin perder su esencia y tenderá un puente entre el cine más recordado por la audiencia más fiel y las nuevas tendencias estéticas y culturales".

Así lo ha explicado RTVE, que ha añadido que cada emisión contará con una presentación a cargo de un invitado y con el contexto en torno a la película que aportarán los colaboradores. El programa podrá verse los sábados a las 19.45 horas en La 2 y RTVE Play.

Respecto al primer programa en La 2, la Corporación pública ha avanzado que ofrecerá la película 'La guerra de papá', dirigida por Antonio Mercero en 1977 y basada en la novela 'El príncipe destronado' de Miguel Delibes.

En cuanto la presentación de esta primera emisión en la segunda cadena de la pública, ha detallado que correrá a cargo del Jorge Ponce, uno de los miembros del equipo de 'La Revuelta', y como colaborador se estrenará el periodista y escritor Juan Sanguino.

'Cine de barrio' está dirigido por Machús Osinaga y es una producción propia de RTVE. "En esta etapa mirará a las nuevas generaciones y tendencias culturales a través de nuevos enfoques, lenguajes y estilos", ha indicado.

Así, las películas irán precedidas de presentaciones a cargo de invitados, grabadas en distintas localizaciones, que las acercarán a la audiencia desde sus propias vivencias y conexiones emocionales.

Serán figuras del mundo de la cultura, el cine o la televisión, con un especial protagonismo de rostros de TVE en el año de su 70º aniversario, como Jorge Ponce, Javi Hoyos, Marta Flich, Lourdes Maldonado o Jacob Petrus.

El programa seguirá contando con el equipo de colaboradores habituales a los que se sumarán nuevos perfiles, como Juan Sanguino, Alberto Rey, Pablo G. Batista o Ángeles Caballero, y secciones que se intercalarán en las presentaciones para contextualizar la película.