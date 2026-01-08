Comisión de Deontología del Periodismo rechaza 4 quejas contra medios y periodistas relacionadas con Torre Pacheco

Archivo - Varias personas durante una manifestación en Torre Pacheco, Murcia (España) - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha acordado en su reunión del 12 de diciembre rechazar cuatro solicitudes de apertura de expediente deontológico contra varios medios y periodistas, relacionadas con los sucesos ocurridos en la localidad de Torre Pacheco entre el 11 y el 18 de julio.

El organismo considera que "se apoyan en comentarios difundidos en redes sociales y en opiniones de personas que no aportan pruebas que permitan sustentar con fundamento los incumplimientos del Código que denuncia".

La Comisión concluye que la demandante "dibuja un relato parcial e infundado de los sucesos de Torre Pacheco (realidades alternativas) que no se corresponden con los hechos trasmitidos a través de todos los medios de comunicación que estuvieron presentes en la localidad cubriendo ampliamente lo que acontecía y, por tanto, con cercanía a los hechos, ni se corresponde a lo conocido por las actuaciones de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía".

Por lo tanto, considera que las reclamaciones "no aportan elementos objetivos que acrediten que las informaciones emitidas por los profesionales señalados sean falsas a sabiendas, ni que se hayan manipulado datos o imágenes vulnerando los principios básicos del Código Deontológico".

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo se constituye como órgano ético de la profesión desde la autorregulación "independiente y responsable", y vela por el cumplimiento del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).