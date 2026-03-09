La Comisión Europea invierte 29,7 millones de euros para restaurar 26.200 hectáreas de humedales en España

Archivo - Detalle de los humedales durante la visita al Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel en Punta Umbría, a 2 de febrero de 2026 en Huelva (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea (UE) ha invertido 29,7 millones de euros para restaurar alrededor de 26.200 hectáreas (ha) de humedales en España en 107 lugares Natura 2000, mejorando la protección contra inundaciones, la seguridad hídrica y la biodiversidad, según ha informado este lunes la Comisión Europea.

Esta financiación se enmarca en el proyecto LIFE HumedalES y constituye el mayor proyecto jamás financiado en el marco del Programa LIFE, el único programa de financiación de la UE dedicado íntegramente a los objetivos en materia de medio ambiente, clima y energía limpia.

En total, Bruselas está invirtiendo más de 103 millones de euros en siete proyectos estratégicos en toda Europa con financiación en el marco del programa LIFE. Situados en Finlandia, Francia, Grecia, los Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y España, los proyectos se centran especialmente en la resiliencia climática e hídrica, la restauración de la naturaleza, la economía circular y el uso sostenible del suelo.

Con ellos, busca reforzar la prosperidad de la UE, la estabilidad económica, los sistemas alimentarios y los ecosistemas medioambientales, al mismo tiempo que se mejora la salud pública y la calidad de vida en todo el continente. Desde la Comisión Europea se espera que se movilicen inversiones públicas y privadas nacionales adicionales para ellos.

Al margen del LIFE HumedalES español, Bruselas dedicará 15,8 millones de euros al LIFE IP AGRILOOP en Portugal, que aplicará soluciones circulares en las Azores, en los ámbitos de la agrosilvicultura, la agroalimentación y el turismo, reforzando la eficiencia de los recursos en las islas.

Continuando con el sur de Europa, dará 8,9 millones de euros al LIFE SIP GR Blue de Grecia, que se centra en restaurar los ecosistemas marinos y reducir la contaminación, los desechos marinos y el ruido subacuático en las costas y las islas, reforzando la salud de los océanos y los medios de subsistencia costeros.

Al margen de ello, invertirá 15,6 millones de euros al LIFE ADAPT EST de Francia, que fortalecerá la resiliencia climática en la región de Grand Est a través de más experiencia en clima, gobernanza del agua e infraestructura que pueden retener eventos climáticos extremos.

En Países Bajos, la UE aportará 6,9 millones de euros al proyecto CEL4LIFE, que apoyará la transición de Limburgo hacia una economía circular con el objetivo de reducir a la mitad el uso de materias primas en productos químicos, fabricación y construcción para 2030.

Además, dará 16,5 millones de euros al ACWA LIFE de Finlandia, que tiene por objeto restaurar y proteger arroyos, lagos, aguas costeras, cuencas hidrográficas y aguas subterráneas para garantizar los recursos hídricos y la salud de los ecosistemas.

Finalmente, el NatAdaptSK en Eslovaquia recibirá 10,1 millones de euros de la UE. Este proyecto incluye soluciones basadas en la naturaleza para el agua, la agricultura, los bosques y la biodiversidad para reducir los riesgos climáticos para las comunidades afectadas.