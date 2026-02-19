La Comisión Europea "mantiene un diálogo" con el Gobierno en relación al informe del lobo

Archivo - Lobo. - Europa Press/Contacto/Rory Merry - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, ha señalado este jueves en el Congreso de los Diputados que la Comisión "mantiene un diálogo" con el Gobierno en relación al envío a Bruselas del informe sexenal del lobo, algo que debía hacer antes del 31 de diciembre y por lo que se abrió un expediente de sanción contra el país a finales de enero.

"Tenemos normas sobre cómo informar y cómo recolectar la información, siempre trato de basarme en la ciencia cuando tomo decisiones. Así que estamos manteniendo un diálogo con el Gobierno español sobre los informes", ha señalado a los periodistas antes de participar en la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE).

Si el texto remitido por España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable --tal y como avanzaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a finales de junio-- no se podrán hacer "controles letales" de la especie, según asegura MITECO, que se remite en este aspecto a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

El Ministerio selañó tras la apertura de expediente de Bruselas que no ha enviado "por el momento" el informe sexenal del lobo a la UE por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". "En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", señalaron a Europa Press fuentes del organismo.