El compositor Gustavo Santaolalla participa en 'Inteligencia Musical' de la Escuela Universitaria de Artes TAI

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El compositor Gustavo Santaolalla, ganador de dos Oscar por 'Brokeback Mountain' y 'Babel' y autor de la banda sonora del videojuego 'The Last of Us', ha participado en un taller de la Escuela Universitaria de Artes TAI, con el que impulsa el proyecto de investigación e innovación 'Inteligencia Musical' del centro formativo.

El proyecto consiste en una base de sonidos colaborativa y con fines no lucrativos, con el propósito de recuperar, conservar y dar una nueva vida a instrumentos y sonidos perdidos o en riesgo de extinción a través de la tecnología y la innovación, según ha explicado la Escuela en un comunicado.

En el taller Santaolalla ha analizado creaciones originales de los alumnos, enriquecidas con esos sonidos e instrumentos en peligro de desaparición, a los que se le da un nuevo uso gracias a la experimentación y la tecnología.

Así, el uso de instrumentos prehispánicos, africanos y europeos han impreso un estilo propio en las composiciones, que rezuma personalidad y raíces, pero también innovación y vanguardia, gracias al empleo de la tecnología, pero guiada por el pensamiento creativo humano.

Se trata de un estilo creativo que Santaolalla defiende con el punteo de su ronroco, un instrumento de origen boliviano que ha utilizado en la composición de la banda sonora del videojuego.

Entre los instrumentos utilizados en el taller se encuentran la ocarina jaguar empleada por los mayas; la vasija silbadora búho de agua utilizada por las culturas nazca, vicus y mochica; la flauta sin agujeros pincullo, empleada por los indígenas amazónicos; el krin, empleado en Oceanía y África; y otros de origen europeo como el rabel, el violín de los pastores trashumantes de España.

El compositor ha asegurado sentirse "identificado con el proyecto". "Me gusta reivindicar el empleo de diferentes instrumentos y sonidos para obtener una música diferente, no convencional. Por eso me interesa la recuperación de sonidos e instrumentos perdidos y el empleo de la tecnología con un fin diferenciador, alejado de producciones que suenen a copia. Este proyecto es una herramienta al servicio de la creatividad", ha expresado.

"Queremos sacar de las vitrinas y museos esos sonidos olvidados y ponerlos a disposición de todos --ha declarado el director del Área de Música de la Escuela Universitaria de Artes TAI, Daniel Batán--. El proyecto de investigación 'Inteligencia Musical' posibilita una creación diferenciadora, que conjuga raíces e innovación, y que contribuye a un cambio de paradigma en la creación musical actual, y fomenta la creatividad con un factor distintivo".