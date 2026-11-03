Los compromisos para eliminar gradualmente subsidios a combustibles fósiles desaparecen en 66 países, según un informe

Archivo - Contaminación en Pekín, a 18 de noviembre de 2021. - Song Jiaru/SIPA Asia via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los compromisos para eliminar gradualmente subsidios a combustibles fósiles ya no aparecen en 66 países. De este modo, estos compromisos se mantienen en cinco países de un total de 71. Esto se produce después de que haya pasado la fecha máxima en la que el G7 se comprometió a eliminarlos, 2025.

Este compromiso ha formado parte de las declaraciones del G7 desde 2016, desde cuando han reiterado que "eliminarían gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles para 2025". Sin embargo, estuvo ausente de los principales comunicados de los líderes del G7 en 2025 y 2026, los cuales pusieron un mayor énfasis en la seguridad energética y en los riesgos geopolíticos y económicos.

Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Estado de la Transición Soberana 2026', publicado este martes por el Centro de Transición Climática Global del TPI (Centro TPI) de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE), en el que se analiza el desempeño climático de 85 países de ingresos altos, medios y bajos mediante la versión 2.0 del marco de la Iniciativa para la Evaluación de Oportunidades y Riesgos Soberanos Relacionados con el Clima (ASCOR).

Es la primera vez que estos países, que representan el 90% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, son evaluados con la nueva versión del marco, que incorpora un punto de referencia de calentamiento inferior a 2°C e indicadores específicos por sector.

El estudio también ha detectado un retroceso en la información sobre el gasto climático real. Tres países han divulgado por primera vez su gasto relacionado con el clima desde su incorporación a las evaluaciones de ASCOR, pero otros cinco han dejado de especificar cuánto destinan a este fin.

Para el Centro TPI, esto dificulta evaluar la prioridad que los gobiernos otorgan a los objetivos climáticos a través de sus presupuestos.

Asimismo, el número de países con compromisos que cumplen con su parte proporcional del objetivo internacional de financiación climática ha disminuido de siete a cuatro. Este retroceso se produce en un contexto en el que se pide a los países desarrollados que lideren la movilización de al menos 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo de aquí a 2035.

Además, la investigación ha constatado que siete de los 75 países evaluados en materia de tendencias de emisiones presentan una trayectoria compatible con un calentamiento de 1,5°C y 16 con uno inferior a 2°C.

Según ha detallado, 13 países están en camino de alcanzar sus propios objetivos climáticos, aunque ocho de ellos lo están únicamente porque sus metas para 2030 permiten que las emisiones absolutas sigan aumentando.

MÁS OBJETIVOS PARA 2035, PERO NO MÁS AMBICIÓN

La principal mejora respecto al año pasado procede de la nueva generación de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), según el Centro TPI. Desde la última evaluación de ASCOR, y tras la ampliación hasta septiembre de 2025 del plazo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), otros 37 países han establecido un objetivo para 2035 mediante una NDC actualizada.

Para los autores, esto "representa un progreso en la definición de objetivos, pero no necesariamente en la ambición". En concreto, han señalado que los nuevos objetivos no están, en general, mejor alineados con los parámetros de referencia de 1,5°C y de calentamiento inferior a 2°C que las metas existentes para 2030.

La evaluación se estructura en tres pilares: 'Tendencias', que examina el desempeño histórico en emisiones y otras métricas; 'Ambición', que analiza la alineación de los objetivos climáticos; y 'Política y Finanzas', que abarca regulaciones e información divulgada en materia climática.

"Solo cuatro países --Colombia, Francia, Portugal y Suiza-- se ubican en el cuartil superior de su grupo de ingresos en los tres pilares. Esto sugiere que un buen desempeño en un aspecto de la transición no suele traducirse en un buen desempeño general", ha advertido el Centro TPI.

Por otro lado, el nuevo análisis sectorial de ASCOR examina si los países están descarbonizando sus sectores más emisores y si cuentan con políticas y estrategias específicas. Según el estudio, el sector eléctrico presenta, en promedio, los mejores resultados entre los países evaluados, mientras que persisten "importantes deficiencias" en la industria, el transporte y la producción de combustibles fósiles.

"LOS PAÍSES HAN ABANDONADO SUS PROMESAS ANTERIORES"

El informe se ha publicado pocos días antes del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya (Turquía).

Setenay Hizliok, responsable de investigación en políticas públicas y de proyectos de investigación del Centro TPI, ha destacado que tanto la COP30 como la COP31 se han concebido como conferencias "centradas en la implementación".

Sin embargo, los expertos han observado que los países "no solo no están traduciendo sus compromisos en acciones concretas, sino que también han abandonado sus promesas anteriores".

"Resulta particularmente preocupante que estas retiradas provengan de países desarrollados que se han comprometido a liderar la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y a apoyar a los países en desarrollo en su proceso de transición. Estas señales contradictorias en el panorama climático mundial subrayan, una vez más, la importancia del seguimiento y la rendición de cuentas", ha recalcado.