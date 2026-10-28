La comunidad judía de España pide "responsabilidad y transparencia" para esclarecer el accidente de Toledo

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha pedido a las autoridades "responsabilidad y transparencia" para esclarecer lo ocurrido en el accidente ferroviario de Toledo de este miércoles.

La institución se ha mostrado "profundamente consternada" por el "sufrimiento de tantas familias" que hoy han perdido a un ser querido. "Oramos por las víctimas, sus allegados y con todas las personas heridas, a quienes deseamos una pronta y completa recuperación", ha apuntado.

Asimismo, ha llamado a que se garantice la seguridad en el transporte ferroviario, "para que una tragedia así no vuelva a repetirse".

De la misma manera, ha destacado "el comportamiento ejemplar" de los supervivientes, que, "en medio del horror, han prestado ayuda y auxilio a quienes lo necesitaban". "Su solidaridad y su entereza reflejan lo mejor de nuestra sociedad", ha añadido la Federación.

Igualmente, ha agradecido a los servicios de emergencia, sanitarios, bomberos, Guardia Civil y voluntarios su trabajo "sin descanso" en el lugar del accidente.