Los Comuns piden al Gobierno que se comprometa "de forma coherente y eficaz" en la lucha contra el cambio climático

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, ha destacado que es "fundamental" que el Gobierno se comprometa con la lucha contra el cambio climático de forma "coherente y, además, eficaz".

"Sin duda es un pacto deseado, es un pacto esperado. Hace mucho tiempo que nosotros pedimos que haya unanimidad, impulso y ambición en las políticas contra el cambio climático y para poder frenar tremendos desastres naturales que estamos viendo", ha señalado este martes Vidal en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en referencia al pacto de Estado contra la emergencia climática que propone el Gobierno.

Así, la diputada de los Comuns reclamado al Gobierno que se comprometa con una hoja de ruta "real y, además, coherente". "No vale hacer un pacto de Estado pidiendo, en este caso, la reducción de las emisiones, al mismo tiempo que se está ejecutando o pidiendo la ampliación de infraestructuras, como pueden ser, por ejemplo, el aeropuerto de Barcelona", ha reprochado.

Para la portavoz de los Comuns, el problema de este verano con los incendios forestales "no se llaman competencias autonómicas y no se llaman comunidades autónomas, se llama Partido Popular": "Es la ineptitud, es su falta de capacidad a la hora de gestión, es su pasotismo cuando hay una emergencia".

La diputada ha criticado también a los populares por el "abrazo del oso que han hecho a las aclamaciones de Vox en torno al negacionismo climático".