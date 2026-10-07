Condenado a 6 años y medio de cárcel el exobispo australiano Christopher Saunders por abuso sexual a 2 jóvenes indígenas

Archivo - Bandera de Australia - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exobispo australiano Christopher Saunders ha sido condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual a dos jóvenes indígenas, según publica 'ABC News'.

Christopher Alan Saunders, de 76 años, fue declarado culpable a principios de este año de múltiples delitos cometidos contra estos jóvenes cuando era obispo de Broome, una zona remota de Australia Occidental.

En concreto, el exobispo ha sido condenado por un cargo de penetración sexual y 12 cargos de agresión indecente. Las víctimas eran hombres aborígenes jóvenes que vivían en Kimberley y las agresiones tuvieron lugar en varios lugares, incluida la residencia del exobispo y un centro de retiro conocido como la "casa de la playa".

El entonces obispo, ocasionalmente practicaba lucha y boxeo con las víctimas, a quienes les suministraba alcohol y comida. Saunders fue acusado de delitos contra tres hombres, pero, finalmente, fue declarado culpable de los cargos relacionados con dos de ellos.

El juez Martin Flynn ha dictado las sentencias en el Tribunal de Distrito de Australia Occidental por 13 delitos, imponiendo una pena efectiva total de seis años y medio.