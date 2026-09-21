La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) descarta su sistema de alertas para el Júcar por la rapidez de las danas

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola Martínez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, ha señalado este lunes que el Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) sirve para estimar caudales en determinados episodios convectivo "en la medida de lo posible".

Sin embargo, no considera que este sistema "valga para nada" para la cuenca del Júcar ya que las tormentas en la zona "son fenómenos que se desarrollan en muy poco tiempo". "Voy a poner un ejemplo muy sencillo.

Estimamos el agua que va a pasar por Zaragoza dentro de 48 horas, pero es que es un fenómeno convectivo como el que sucedió en el Júcar, pues es muy difícil de estimar", ha explicado.

Aún así, ha apuntado que "seguramente se podrán mejorar cosas" al ser preguntado sobre el sistema de alertas que está licitando el Gobierno para la cuenca del Júcar, aunque ha reconocido que no conoce el proyecto. "Adelantar unas horas es mucho. No sé en qué consistirá, desde luego", ha indicado.

A su vez, Arrazola ha abogado por acabar con las obras "grises" --por ejemplo, presas-- que se están haciendo y luego "estudiar otras posibilidades". Más allá de ello, ha hecho hincapié en que la protección frente a inundaciones implica "un conjunto de actuaciones" y que "no todo debe fiarse a ninguna de ellas, tampoco a los avisos". Así, por ejemplo, ha apuntado a la importancia de la formación de la sociedad en los fenómenos meteorológicos extremos.