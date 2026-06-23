La Confederación Nacional de Autoescuelas pide a la DGT un Plan de Refuerzo "consensuado": "Estamos abiertos a hablar"

Archivo - El presidente de Alianza por la Seguridad (ASV), Enrique Lorca - CNAE - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Alianza por la Seguridad Vial (ASV) y presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, Enrique Lorca Sánchez, ha pedido este martes a la Dirección General de Tráfico (DGT) un Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO) "consensuado" y "con la anticipación suficiente".

"Nuestra mano siempre tendida, nuestra mano siempre propositiva y demandamos y reclamamos que de una vez por todas haya una solución definitiva a la falta de capacidad de examen. Hay fórmulas, estamos abiertos a hablarlas, a negociarlas, con toda la garantía, con toda la rigurosidad", ha señalado.

Así se ha expresado en la Comisión de Seguridad Vial celebrada este 23 de junio en el Congreso de los Diputados, donde se ha referido a esta medida excepcional de la DGT destinada a dar respuesta a la demanda de alumnos preparados para la prueba práctica del permiso de conducción en aquellas provincias en las que pudiera existir un problema de retrasos.

Durante su intervención, ha criticado que el Plan PRO ha salido "muy sesgado" y "muy acotado", que se ha avisado de su puesta en marcha "con 15 días" de antelación y que se ha circunscrito "sólamente al permiso B, a capitales de provincia". "Intuíamos cuando no lo dijeron que era una trampa. Se lo dijimos en reuniones a la DGT", ha criticado.

En este sentido, ha instado a incluir en este plan a motocicletas y vehículos pesados, así como a los centros desplazados. Según ha denunciado, "los alumnos no son barras de pan congelado" para "meterlos al horno" y formarlos cuando "les abren una ventana".

"Si tenemos la posibilidad de preparar a diez alumnos y solamente nos están dando dos o tres, ¿qué hacemos con el resto? ¿Los dejamos ahí congelados que pierdan su formación, que hayan invertido ese dinero, o están dando clases indefinidamente?", se ha preguntado.

En este sentido, ha denunciado que "también se están dando listas de espera en los exámenes prácticos en algunas provincias desde haya ya tiempo". "Nos están llevando a la ruina en muchos sitios. Más de 1.400 otras escuelas han cerrado. Flaco favor le estamos haciendo a la seguridad vial, a disminuir el número de fallecidos y heridos graves cuando no podemos programar una enseñanza de calidad", ha lamentado.