La Conferencia Episcopal expresa su "confianza" en la justicia tras las acusaciones de pederastia al obispo de Cádiz

Archivo - El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, el pasado Domingo de Ramos en Ceuta. - OBISPADO DE CÁDIZ Y CEUTA - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su "confianza en la justicia" y ha mostrado su "respeto" ante el trabajo del tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España después de que este organismo recibiese una denuncia sobre un posible caso de pederastia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza.

Así se han expresado fuentes de la CEE en declaraciones a Europa Press este lunes, horas después de que el Obispado de Cádiz y Ceuta asegurase que estas acusaciones "son muy graves y falsas". El obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos.

Según ha adelantado este lunes El País, el Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, de 76 años, por presunta agresión sexual a un menor de manera continuada durante los años 90, cuando el prelado ejercía como sacerdote en Getafe (Madrid) y dirigía el seminario de la diócesis.

La víctima envió este verano una denuncia por correo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe reclamando medidas y relatando los hechos, que según ha señalado se remontan al año 1994 y ocurrieron cuando contaba con entre 14 a 21 años de edad.