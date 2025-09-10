La Conferencia Episcopal y la FEMP buscan vías de colaboración para la restauración de templos

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, en la reunión de este miércoles. - FEMP/X

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, han mantenido una reunión este miércoles en la que han buscado vías de colaboración para la restauración de templos y en la que han compartido su preocupación por la despoblación, la soledad no deseada y la tasa de basuras.

Según ha informado la FEMP en un mensaje en la red social X, del que se ha hecho eco la Oficina de Prensa de la CEE, durante el "cordial" encuentro", García-Pelayo y Argüello han hablado sobre "la realidad de la Iglesia en los pequeños municipios, donde se comparte la preocupación por la despoblación, la atención a los mayores y cómo afrontar la soledad no deseada".

Además, según informan, el encuentro ha servido para "buscar vías de colaboración para hacer frente a la restauración de templos", tarea en la que participan diputaciones y ayuntamientos.

Asimismo, han hecho hincapié en "el problema que supone la reciente tasa de basuras" aprobada por el Gobierno "y su repercusión en las entidades religiosas, centros educativos, sanitarios, diversas confesiones y organizaciones del tercer sector".