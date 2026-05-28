El Congreso aprueba crear una subcomisión de estudio sobre el velo integral, con el voto en contra de Sumar y Podemos

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado la propuesta de PNV de crear una subcomisión de estudio sobre el velo integral en espacios públicos, con 303 apoyos (PP, VOX y PSOE y socios), 31 votos en contra (Sumar y Podemos) y 14 abstenciones (EH Bildu y ERC).

El PNV hizo esta propuesta el pasado mes de febrero ante el debate producido en el Pleno del Congreso en torno a la eventual adopción de medidas legislativas prohibitivas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro, como el burka o el niqab.

Según precisa el PNV, "se constata la existencia de diversas sensibilidades y posicionamientos en el ámbito social y jurídico", algunos de los cuales "ponen el acento en la garantía de la igualdad" y "la seguridad y adecuada identificación" mientras otros defienden "preservar el respeto a la diversidad cultural y religiosa, evitando cualquier forma de estigmatización".

En este sentido, añade que "la pluralidad de enfoques existentes evidencia la complejidad de la cuestión y la concurrencia de distintos derechos fundamentales que pueden entrar en colisión".

Por ello, considera necesario que "con carácter previo a la adopción de cualquier iniciativa normativa, más aún si es prohibitiva" se propicie "un debate sereno, riguroso y plural que permita valorar adecuadamente las distintas perspectivas, así como su impacto y oportunidad en el contexto social actual y en las personas que portan estas prendas, y hacerlo sin sesgos xenófobos ni apriorismos".