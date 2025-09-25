El Congreso Católicos y Vida Pública llama a la "esperanza" frente a la "crisis de descomposición"

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 27 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, girará en torno al tema de la "esperanza" en un momento en que "España continúa caminando hacia la ruptura" y en medio de una "crisis de descomposición" enraizada en "la ausencia de referencias permanentes" y el "olvido de la trascendencia".

"Que España y el resto de sociedades de nuestro entorno, se halla en grave peligro, es una obviedad que necesita poca justificación. No cabe duda de que en Occidente sigue acrecentando el desorden y, España continúa caminando hacia la ruptura, contradiciendo nuestra historia y el espíritu de la Transición", reza el manifiesto del Congreso, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Madrid bajo el lema 'Tú, esperanza'.

Además, el texto, que ha sido leído por la codirectora del Congreso y vicesecretaria general de la ACdP, María San Gil, los organizadores advierten de que se siguen dando "palos de ciego" porque el conjunto de las sociedades del entorno "siguen sin comprender la auténtica dimensión de la crisis de descomposición" enraizada, a su juicio, "en la ausencia de referencias permanentes y en el olvido del significado de la trascendencia".

En estos momentos "de peligro extremo", según señalan, la "esperanza" cobra todo su "sentido". Si bien, advierten de que esta no es solo "un estado de ánimo" ni puede ser "un pretexto para callar y silenciar" a los cristianos. "Por supuesto que nos produce preocupación, incluso temor, ver un mundo oscuro a nuestro alrededor. Pero olvidamos que nosotros, desde nuestras limitaciones, debemos ser los portadores de la luz", añaden en el manifiesto, que contiene referencias a Rilke, Fabrice Hadjadj, el Papa León XIV y el Papa Francisco.

Entre los ponentes de esta edición del Congreso, destacan el presidente de Fundación Heritage, Kevin Roberts, la directora de Relaciones Estratégicas y Capacitación de ADF International, Sophia Kuby, el activista venezolano y fundador de la ONG Operación Libertad, Lorent Saleh o el conferencista defensor de la familia y el matrimonio Pep Borrel.

Durante la presentación del manifiesto, este jueves, en una rueda de prensa en Madrid, el codirector del Congreso y vicepresidente de la ACdP, José Masip, ha subrayado que un católico "nunca puede renunciar a la esperanza".

Además, ha deseado que el mensaje de esperanza llegue a los jóvenes y ha propuesto a aquellos que caen en "la droga, la prostitución o el alcohol", que se acerquen a Dios para encontrar una respuesta "mucho más estimulante" frente a la "oscuridad del corazón".

"A veces, buscan otra respuesta si no la llenan con Dios, a veces por desgracia la llenan con graves daños para ellos como es la droga, la prostitución, el alcohol. Les aconsejaría a esos jóvenes que se acerquen al Señor, que es mucho más estimulante que todo el alcohol y que toda la droga", ha asegurado Masip.

Además, preguntado por la presencia en ediciones pasadas del Congreso de representantes políticos, Masip ha señalado que no le importa que participen políticos de distinto signo pero ha alertado de que "sería un grave error" convertir el congreso en un "foro político".

Sobre el cartel de esta edición, en el que se ve un mundo oscuro y un foco de luz que ilumina al único de los personajes, el codirector del congreso ha comentado que llevar la cruz en el pecho, como hace el protagonista de la viñeta, "siempre va a dar la esperanza para seguir el camino hacia Cristo".