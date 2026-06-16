El Congreso tumba una ley del PSOE para que el Instituto de las Mujeres investigue sesgos de género en algoritmos

1096870.1.260.149.20260616202930 Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la toma en consideración de una proposición del PSOE para modificar la Ley de creación del Instituto de la Mujer con el fin de habilitar al organismo a velar por que no existan sesgos de género en los algoritmos y a personarse en litigios por discriminación de sexo, y que además cambia el sistema de designación de la presidencia del Instituto para que no sea directo.

La tramitación de la norma se ha topado con el voto en contra de la mayoría que conforman PP, Vox y Junts, mientras que el PNV ha optado por la abstención. El resto del hemiciclo sí se ha mostrado a favor de dar trámite a la iniciativa socialista.

Según ha explicado la socialista Lidia Guinart, la iniciativa pretendía adaptar el Instituto a las nuevas directivas europeas sobre igualdad y dotarlo de más capacidad para asistir a víctimas de discriminación, actuar ante los tribunales y supervisar el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de las mujeres.

"Reforzar el Instituto de las Mujeres es fortalecer el Estado democrático de derecho, es garantizar más y mejor los derechos fundamentales. Más aún, en un contexto de cuestionamiento creciente de los avances de igualdad, de discursos cargados de misoginia, de negacionismo, incluso de odio y con el difícil reto de instaurar los derechos digitales frente a los riesgos de la sociedad digitalizada que ya no es futuro, señorías, ya es presente", ha defendido.

Uno de los principales cambios planteados por el PSOE era la ampliación de las facultades del Instituto para intervenir en procedimientos judiciales. La reforma buscaba que pudiera actuar en defensa de intereses colectivos o difusos cuando existan situaciones de discriminación por razón de sexo.

"Es una exigencia europea, señorías, sí lo es, pero la modificación de las leyes procesales no responde solo a esa exigencia, sino que con esta reforma el Instituto amplía sus funciones en respuesta a una necesidad que es política y también jurídica", ha recalcado.

ALGORITMOS SIN SESGO DE GÉNERO

Igualmente, Guinart ha justificado la reforma por los nuevos desafíos derivados de la digitalización y de la expansión de la inteligencia artificial. En este sentido, la iniciativa habilitaba al organismo a velar por que los algoritmos no tengan sesgos de género. Así, ha alertado de los riesgos asociados a las 'deepfakes', la pornografía generada mediante inteligencia artificial, el ciberacoso y otras formas de violencia digital contra las mujeres.

La iniciativa también modificaba el sistema de designación de la presidencia del Instituto de las Mujeres. El PSOE defiende que el cargo sea elegido mediante un procedimiento más abierto y transparente, entre personas de reconocido prestigio y experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres.

En el turno de portavoces, Silvia Franco, del PP, ha denunciado que el Instituto es una estructura "jerárquicamente sometida al Gobierno" y ha calificado de "ficción" presentarlo como un órgano independiente. Además, ha criticado que el Ejecutivo haya optado por una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, al entender que se han evitado informes consultivos y mecanismos de participación pública. "Es incomprensible esta vía que han elegido ustedes", ha indicado.

PP LLAMA A TRABAJAR POR "DEVOLVERLE LA AUTORIDAD" AL INSTITUTO

Además, ha avisado al PSOE de que si quieren fortalecer el Instituto de las Mujeres, "lo que tiene que hacer es trabajar para devolverle la autoridad, el prestigio y la influencia, dañados por controversias y escándalos como el de los puntos violeta". "Fortalecer la igualdad es construir instituciones sólidas, independientes y respetadas", ha afirmado.

Mientras, Júlia Boada, de Sumar, ha señalado que el Instituto de las Mujeres "debe trabajar para una inteligencia artificial ética y feminista" y, a su juicio, "los poderes públicos deben velar para que esta herramienta que está transformando el mundo lo haga de manera justa".

"La igualdad real exige instituciones fuertes, exige recursos, exige capacidad de intervención, exige que los organismos públicos puedan acompañar, asistir y cuando sea necesario litigar para defender nuestros derechos, frente a quienes quieren que las mujeres pelean solas más instituciones que acompañan", ha subrayado.

María de los Reyes Romero, de Vox, ha rechazado la iniciativa, al considerar que no responde a los "problemas reales" de las mujeres españolas y ha señalado que, en cambio, el objetivo de la misma es ampliar "el entramado ideológico construido durante décadas alrededor de las políticas políticas de género".

Según la diputada de Vox, la reforma perseguía profundizar en el "intervencionismo administrativo" en torno a conceptos como la brecha salarial o los techos de cristal, "censurar y controlar" la inteligencia artificial y ampliar la capacidad del Instituto para intervenir en litigios relacionados con la discriminación por razón de sexo.

Mientras, Etna Estrems, de ERC, ha compartido el objetivo de reforzar la defensa de los derechos de las mujeres, pero ha recordado que el feminismo no se mide por el número de organismos que hay, "sino por la capacidad real de proteger a las mujeres". Además, ha avisado de que estarán vigilantes ante medidas que puedan afectar las competencias de la Generalitat de Cataluña.

JUNTS VE "CIERTA TRAMPA"

Por su parte, Josep Pagès, de Junts, ha avisado de que la iniciativa tenía "cierta trampa" y ha reivindicado la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres "pero con más concentración de poder y más tutela sobre las competencias de Cataluña". También Maribel Vaquero, del PNV, ha criticado que la norma no establecía cómo se articula la actuación con las administraciones competentes autonómicas.

Por EH Bildu, Isabel Pozueta ha indicado que "las políticas de igualdad deben construirse desde la proximidad, desde el autogobierno, desde la realidad concreta en cada territorio" y se ha mostrado crítica a ampliar estructuras que "pueden alejarse aún más de la ciudadanía".

INSTITUCIONES "FUERTES" ANTE LA "OFENSIVA REACCIONARIA"

Noemí Santana, de Podemos, ha defendido que las instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres tienen que ser "fuertes" y "estar actualizadas" y ha advertido de la "ofensiva reaccionaria". Si bien, ha afeado al Gobierno sus "discursos triunfalistas", cuando "cuesta identificar cuál es el gran proyecto feminista" del Ejecutivo.

"No solo basta con estos organismos, que sí que son muy necesarios, sino hay que tener liderazgo político y hay que tener más ambición", ha reclamado, al mismo tiempo que ha pedido "valentía".