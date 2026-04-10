Consagradas del Regnum Christi nombra a Maida Ureta como nueva directora territorial en España

Las Consagradas del Regnum Christi nombran a Maida Ureta como nueva directora territorial en España. - REGNUM CHRISTI

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de las Consagradas del Regnum Christi, Nancy Nohrden, ha nombrado a Maida Ureta directora territorial en España al concluir el segundo trienio de gobierno de la hasta ahora directora Betty Rivera.

El nombramiento de Ureta y su consejo se hará efectivo el 1 de agosto. En ejercicio de esta responsabilidad, será también miembro del Gobierno del Regnum Christi en España, dirigido de forma colegiada junto al director de los legionarios de Cristo y el de los laicos consagrados, según ha transmitido la institución a través de una nota de prensa.

"Me gustaría seguir impulsando que el don de cada consagrada pueda desplegarse con audacia misionera y con un renovado sentido en envío", ha afirmado la nueva directora en una entrevista.

Asimismo la exdirectora de las Consagradas, Betty Rivera, ha valorado que "es una mujer que construye puentes, fomenta el diálogo y potencia la comunión", y que "es una mujer humilde, profunda buscadora del Señor".

Nacida en Chile, Ureta reside en España desde 2012. Es graduada es Psicología y actualmente cursa el máster de psicología clínica sanitaria en Barcelona. Además ha trabajado en diferentes responsabilidades pastorales y de gobierno en el Regnum Christi en España, ha sido delegada en la reciente Asamblea General Ordinaria de las Consagradas, y actualmente ejercía como directora local del Regnum Christi de Barcelona y directora de la comunidad de consagradas.

Su nombramiento se produce tras la celebración de la III Asamblea General Ordinaria de las Consagradas, en la que se han delineado las principales orientaciones para los próximos 6 años.