El Consejo de Administración de RTVE aprueba las cuentas de 2025 con un superávit de más de 55 millones de euros

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece de forma periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para la contestación de preguntas, a 23 de m - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado por mayoría absoluta las cuentas auditadas de 2025, que reflejan un superávit de 55.670.000 euros, frente a los casi 13 millones de pérdidas de 2024.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Corporación pública, que ha recordado que el dinero pasará a las reservas de RTVE para atender a posibles contingencias en los próximos años, como avanzó su presidente José Pablo López en su última comparecencia ante el Parlamento.

El pasado ejercicio, RTVE obtuvo un resultado de explotación positivo por importe de 71.777.000 euros --resultante de restar a los ingresos de explotación los gastos de explotación--. Una vez descontado el resultado financiero, el resultado antes de impuestos se situó en 62.907.000 euros.

RTVE ha recordado que los casi 63 millones en positivo antes de impuestos son la aportación adicional que solicitó en su momento a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ha añadido que "no ha sido necesario utilizar gracias a la eficiencia en la gestión, la contención de gastos y el aumento de ingresos".

En cuanto a los ingresos comerciales, RTVE alcanzó la cifra de 85,5 millones de euros, la más alta desde 2009. Además, se redujeron los gastos de explotación en un 7,6% y el gasto de programas, en un 18,7%. El coste de estructura de la Dirección se ha reducido un 22%. "RTVE le ha costado al contribuyente 37 millones de euros menos que en 2024", ha destacado.

La Corporación ha puesto en valor que mientras "los índices de audiencia crecen a niveles que no se veían desde hace años": La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, lo que supuso medio punto de crecimiento y su mejor share en 13 años.

"La tendencia ascendente se mantiene en el comienzo de este año: un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero. En ambos casos, la cadena creció 1,8 puntos y fue su mejor registro en esos meses de los últimos 14 años", ha destacado.