El Consejo Asesor de Ecoembes incorpora a Ignacio Sánchez García-Abril como representante de CEPYME. - ECOEMBES

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Sánchez García-Abril se incorpora al Consejo Asesor para el seguimiento y propuestas al Plan Estratégico de Ecoembes (CAPE) en representación de CEPYME, según ha anunciado este jueves la organización.

"Este nombramiento se enmarca dentro de la visión de Ecoembes para abrir su estrategia a voces externas e independientes y consolidar un espacio de diálogo con perfiles de referencia de la sociedad civil, académicos, empresariales y políticos", ha indicado.

Sánchez es director de Proyectos y Desarrollo Corporativo de CEPYME y anteriormente fue gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, desde donde impulso la inclusión de Valladolid en el proyecto Ciudad Misión de la Unión Europea (UE) para reconocer a las 100 ciudades climáticamente neutras en Europa.

Además, también ha ejercido como director de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de Castilla y León y como director de Desarrollo de Negocio y Comunicación en la Fundación General de la Universidad de Valladolid. De esta manera, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la innovación, el desarrollo económico y la conexión entre empresa, instituciones y conocimiento e impulso de proyectos en el ámbito nacional e internacional.

Según ha dicho, su incorporación representa "un reto profesional y una satisfacción personal, que da continuidad a una trayectoria centrada en la innovación y en el impulso del desarrollo económico en todas sus vertientes, incluida la sostenibilidad".

"Con esta incorporación, desde CEPYME reforzamos los lazos y el trabajo que desde hace años venimos desarrollando, de la mano de Ecoembes, para impulsar el desarrollo sostenible en las pymes, que representan el 99% del tejido empresarial de nuestro país y, sin cuya implicación, este desarrollo no sería posible", ha señalado.

Por su parte, el secretario del Consejo y gerente de Asuntos Corporativos de Ecoembes, Julio López, ha indicado que la incorporación de Sánchez "refuerza el enfoque del órgano como espacio plural de análisis y propuesta.

"Su experiencia en innovación, desarrollo económico y conexión con el ámbito universitario aporta una mirada muy valiosa para seguir alineando nuestro Plan Estratégico con los retos actuales de la sostenibilidad. Además, da continuidad a la buena relación y colaboración que mantenemos con CEPYME en nuestro objetivo común de impulsar la competitividad de las pymes y su avance hacia la economía circular", ha recalcado.