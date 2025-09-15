El Consejo de Ministros aprobará mañana coeficientes reductores para los bomberos forestales

Un bombero trabaja en las tareas para la extinción del incendio, a 24 de agosto de 2025, en Molinaseca, León, Castilla y León (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este martes en el Consejo de Ministros se aprobarán coeficientes reductores para los bomberos forestales.

"Hemos logrado el primer convenio colectivo entre la empresa pública Tragsa, los bomberos forestales y los agentes medioambientales", ha dicho Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada este lunes

Como ha explicado el presidente, se ha "aumentado en una media de un 30% el sueldo de los bomberos", y ha añadido que una de las cosas que los profesionales pedían en el convenio eran los coeficientes reductores.

"Mañana lo vamos a aprobar en el Consejo de Ministros, esos coeficientes reductores para los bomberos forestales", ha asegurado Sánchez después de pedir el aplauso para "aquellos que durante estos meses han trabajado muy duro, jugándose la vida por defender a la ciudadanía de los incendios".

PIDE "REACCIÓN" CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante la reunión, Sánchez ha subrayado que el cambio climático "no es un invento de los comunistas ni de los rojos". Así, ha advertido de que durante este otoño España podría "sufrir de nuevo danas", inundaciones, además de granizadas o tormentas de nieve más extremas en invierno, por lo que pide una "reacción" frente al cambio climático "sin cálculo electoral" y "sin debates absurdos".

En este sentido, ha recalcado que la emergencia climática es el motivo principal por el que se ha propuesto un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "a los grupos parlamentarios, a los gobiernos autonómicos, a los gobiernos locales, al conjunto de la ciudadanía, también a las empresas y a los trabajadores".

"Es cierto también que hay otros partidos políticos, el Partido Popular y Vox, que o bien no niegan la evidencia científica, abiertamente, pero actúan como si no existiera esa evidencia científica", ha manifestado el presidente.