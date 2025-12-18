El Consejo Nacional del Agua refrenda los Planes Especiales de Sequía para reforzar la anticipación y resiliencia

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. - MITECO

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional del Agua (CNA) ha refrendado este jueves los Planes Especiales de Sequía de varias demarcaciones hidrográficas, planes que buscan reforzar la anticipación, la resiliencia y la respuesta ante episodios de escasez hídrica cada vez más frecuentes, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, el CNA, presidido por la ministra del ramo, la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, ha analizado el Proyecto de Orden por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar; de la parte española de las demarcaciones del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; y del ámbito competencial del Estado en la parte española del Cantábrico Oriental.

Asimismo, el órgano ha abordado el Proyecto de Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establece el Catálogo de Acuíferos Compartidos, instrumento que Transición Ecológica considera "clave" para mejorar la coordinación entre administraciones en la gestión sostenible de las masas de agua subterránea que se extienden por más de una demarcación o comunidad autónoma.

A su vez, ha sometido a consideración de los representantes reunidos el Proyecto de Orden por la que se desarrolla el sistema de información de los registros de zonas protegidas de las demarcaciones hidrográficas, en el marco de la planificación hidrológica, con el fin de mejorar la transparencia, la coherencia y el acceso a la información sobre los espacios y recursos que requieren una protección específica.

Por otro lado, la reunión ha examinado el Proyecto de Orden por la que se regula el Sello de gestión transparente del agua, una iniciativa orientada a promover las buenas prácticas, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en la gestión del ciclo integral del agua. Además, en ella se ha informado sobre el seguimiento de los Planes Hidrológicos, el Proceso de Planificación Hidrológica del Cuarto Ciclo y el reporte sobre fugas en sistemas de abastecimiento.