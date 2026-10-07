El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas aprueba su primer reglamento tras 20 años. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (CSEA) ha aprobado este miércoles su primer reglamento de funcionamiento desde su creación en 2006, en un pleno presidido por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, según ha informado el Ministerio.

El texto culmina la renovación institucional iniciada con la Ley de Enseñanzas Artísticas de 2024 y desarrollada mediante el real decreto de composición y funciones del órgano aprobado en 2025. Establece el consenso como fórmula preferente para adoptar acuerdos, regula las comisiones de trabajo y el informe periódico sobre el estado de estas enseñanzas y dota de carácter estable a la Comisión de Garantía de Calidad.

Según Educación, el CSEA desempeña un papel "clave" en el desarrollo de la ley y en los nuevos procedimientos de certificación de calidad de los grados y másteres artísticos superiores, equiparados desde 2024 con los universitarios dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior.

El pleno también ha aprobado la puesta en marcha de seis nuevos grupos de trabajo, uno por cada disciplina, para actualizar los títulos de grado conforme al marco establecido por la ley. Estos se suman a los diez constituidos en los últimos meses, entre los que figuran tres dedicados al desarrollo de las nuevas enseñanzas de Artes Circenses, Escritura Creativa y Artes Audiovisuales del Videojuego, de la Animación y de la Cinematografía.

Durante la sesión, Tolón ha repasado el calendario de implantación de la norma. Hasta ahora se han publicado los tres primeros reales decretos de 2025 y el Real Decreto 452/2026, que establece la ordenación de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. Otros cinco se encuentran en la última fase de tramitación, entre ellos el que regula las enseñanzas artísticas superiores y los procedimientos de garantía de su calidad.

Antes del pleno, la ministra ha visitado la segunda muestra del proyecto 'Escenas de la Casona de San Bernardo', en la sede del CSEA, dedicada a la Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja de Barcelona. El centro, que ha celebrado recientemente su 250 aniversario y en el que se formaron artistas como Pablo Picasso y Jaume Plensa, cuenta con una trayectoria estrechamente vinculada a la evolución de las enseñanzas artísticas en España.

Con esta iniciativa, el Ministerio busca abrir su sede a los centros de enseñanzas artísticas de todo el país, "mostrar la diversidad de sus disciplinas y tradiciones y poner en valor la educación artística pública y el trabajo de quienes la hacen posible".

Tolón ha expresado su deseo de que estas enseñanzas "ocupen definitivamente el lugar que les corresponde, estén plenamente integradas en el espacio europeo de educación superior y abiertas al intercambio internacional". "Son una forma de conocimiento y una manera de mirar el mundo. Muchas veces, también de transformarlo. Por eso no son una opción secundaria ni complementaria", ha señalado.