Consejos de la OCU para evitar estafas en las macrofiestas navideñas

Realizar compras directas al organizador y verificar tickets son algunos de los consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para evitar contratiempos en las macrofiestas navideñas, ante las que alerta de la posibilidad de entradas falsas, aforos descontrolados o escasa seguridad.

OCU ha precisado en un comunicado que cerca del 30% de los españoles está dispuesto a celebrar la Nochebuena, la Nochevieja o los Reyes en bares, discotecas o salas de fiesta, según datos de la organización, y ha añadido que ante cualquier incumplimiento de las condiciones debe reclamarse ante la Dirección General de Consumo o una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Por ello, la OCU ha recomendado a los ciudadanos que antes de comprar una entrada, pregunten a la empresa organizadora si cuenta con la autorización municipal obligatoria y con el seguro de responsabilidad civil, así como un seguro específico para guardarropa y seguridad privada.

En este sentido, ha considerado que "lo ideal es adquirir las entradas directamente a la empresa organizadora o, si se hace online, a través de su web oficial", ya que facilita cualquier reclamación posterior. No obstante, precisa que es importante verificar que el ticket incluya CIF, domicilio social, datos de contacto y las consumiciones incluidas.

Si se modifican aspectos esenciales como el local, los servicios incluidos o el horario, ha detallado OCU, los consumidores pueden reclamar ante la Dirección General de Consumo. En caso de sospecha de estafa, ya sea por entradas falsas o un posible exceso de aforo, ha recomiendado acudir directamente a la policía.

Una vez en la fiesta, la organización ha aconsejado observar las medidas de seguridad, localizar las salidas de emergencia y comprobar que sean practicables (sin candados u obstáculos). Asimismo, el establecimiento debe contar con recorridos de evacuación visibles que puedan completarse en menos de tres minutos. En todo caso, si cree que la densidad de público lo impide, OCU recomienda comunicarlo ya que se puede exigir la devolución del importe de la entrada.

Además, OCU recuerda que cada año se producen alrededor de 1.700 accidentes relacionados con artefactos pirotécnicos, por lo que ha sugerido no llevar petardos a las fiestas y mantener la distancia de seguridad en caso de espectáculos pirotécnicos.

Por último, para quienes planeen consumir alcohol, la organización señala que la opción más responsable es utilizar transporte público. No obstante, advierte de que en estas fechas la frecuencia de paso se reduce, los atascos aumentan y la demanda de taxis y VTC se dispara, lo que puede multiplicar las tarifas.