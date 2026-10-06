Consumo cambia los mensajes de la publicidad del juego: de "jugar con responsabilidad" a "la ludopatía es un riesgo"

Archivo - El director general de ordenación del juego, ministerio de derechos sociales, consumo y agenda 2030, Mikel Arana, interviene durante el encuentro informativo 'El juego online frente al espejo: radiografía de un sector en transformación' organiza - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha aprobado una resolución que obliga a sustituir el mensaje relativo a 'jugar con responsabilidad' en la publicidad del juego por advertencias sobre los riesgos de ludopatía o las pérdidas económicas a las que se exponen los jugadores.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será eficaz a los sesenta días de su publicación y establece también que la advertencia sobre la prohibición de participación de menores deberá tener un contenido único: "Solo para mayores de 18 años".

La medida afecta a las entidades sujetas a supervisión de la DGOJ y fija tres mensajes de advertencia: "La ludopatía es un riesgo del juego", "La probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%" y "Las pérdidas del total de jugadores superan en 4 veces sus ganancias".

Estos mensajes deberán acompañarse de una referencia a la página de juego seguro de la DGOJ (www.juegoseguro.es). Cuando el medio de difusión lo permita, el jugador será redirigido a esta web al pulsar sobre el mensaje.

En la publicidad difundida a través de medios audiovisuales deberá emitirse de forma oral el mensaje "La ludopatía es un riesgo del juego", siempre al final del anuncio y durante al menos dos segundos.

La advertencia sobre menores podrá transmitirse oralmente, de manera conjunta con el mensaje anterior y durante al menos dos segundos, o mediante una banda gráfica en la parte inferior del anuncio. En este último caso, deberá permanecer visible durante toda la publicidad y ocupar al menos el 15% de su altura y el 100% de su anchura.

En radio, los mensajes deberán aparecer al menos en una de cada dos comunicaciones comerciales realizadas de forma sucesiva por un mismo operador y un mismo prestador del servicio. La resolución exime a la publicidad radiofónica de la modalidad de juego de concursos de incluir el mensaje sobre los daños de la ludopatía o del comportamiento de riesgo.

En los medios presenciales se mostrará uno de los tres mensajes en función de la campaña. Cuando el tamaño del soporte impida incorporarlos con una dimensión que permita su fácil lectura, podrá utilizarse la advertencia "El juego es un riesgo".

En el resto de los medios, las tres advertencias deberán mostrarse de forma alterna y "tendencialmente equitativa" en cada campaña, atendiendo a las posibilidades del medio y sin privilegiar unos contenidos sobre otros.

MENSAJES VISIBLES EN WEBS Y APLICACIONES

Los portales, páginas web y aplicaciones de los operadores o sus afiliados que incluyan publicidad u ofertas promocionales deberán difundir los mensajes mediante un anuncio gráfico, una ventana emergente o un formato similar, centrado y con un tamaño equivalente al menos al 15% del contenido visible en el dispositivo.

Estos avisos deberán mostrarse durante al menos cinco segundos o, en su caso, hasta que el usuario los cierre o detenga. Además, las webs y aplicaciones de los operadores deberán mostrar los mensajes de forma permanente. Estas previsiones no se aplicarán en el entorno de juego del operador.

TRES MESES PARA CONTRATOS ANTERIORES

De esta forma, los mensajes deben ser accesibles, fácilmente legibles o audibles y claramente distinguibles de la publicidad. Además, deberán resultar plenamente visibles sin que el usuario tenga que desplazarse por la pantalla y no podrán ocultarse, modificarse o distorsionarse mediante otras indicaciones o imágenes.

Los contratos publicitarios suscritos antes de la publicación de la resolución podrán seguir ejecutándose durante tres meses desde esa fecha sin necesidad de adaptar la publicidad a las nuevas exigencias.

La norma está firmada el 18 de septiembre por el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, y desarrolla el Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de las actividades de juego.