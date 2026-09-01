El consumo de televisión por espectador al día en agosto fue de 4 horas y 39 minutos, uno menos que hace un año

Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, tele, TV. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día durante el mes de agosto fue de 4 horas y 39 minutos (279 minutos), es decir, una caída de un minuto y un 0,4% menos que la cifra registrada el año anterior.

Según el informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, los espectadores únicos acumulados en el mes en televisión tradicional alcanzaron en agosto la cifra de 42,1 millones, lo que supone el 88,6% de la población de España.

En este sentido, el estudio recogido por Europa Press muestra que un promedio de 22.960.000 españoles ven, cada día, la televisión tradicional al menos un minuto, lo que representa el 48,3% de la población.

Por otro lado, se registran 5.441.000 'telefóbicos', es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, esto supone el 11,4% de la población de España.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo dedicaron al día a ver televisión fueron, por sexos, las mujeres (143 minutos) y, por cortes de edad, las personas de 65 a 74 años (270 minutos) y los mayores de 74 años (295 minutos).

El tiempo del total consumo del televisor (tradicional e híbrido) fue de 3 horas y 12 minutos (192 minutos) por persona al día, dos minutos y un 1,1% más que hace un año anterior. Además, el tiempo por espectador al día fue de 5 horas y 42 minutos (342 minutos), un minuto y un 0,3% más que en agosto de 2025.

En cuanto al consumo híbrido, el informe refleja que alcanzó en agosto los 55 minutos por persona al día, tres minutos y un 6% más que el año anterior). Por espectador al día, el promedio fue de 3 horas y 24 minutos (204 minutos), es decir, cuatro minutos y un 2% más.

La audiencia exclusiva diaria del consumo híbrido, es decir, el número de personas que usa el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional fue de 3.400.000 espectadores en agosto.

Por último, la emisión más vista corresponde al especial con motivo del eclipse total del 12 de agosto del programa 'Aquí la Tierra' de TVE, con 2.131.000 de audiencia media y 27,3% de cuota de pantalla.