El consumo de televisión por espectador al día en mayo fue de 4 horas y 34 minutos, dos menos que hace un año

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MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día durante el mes de junio fue de 4 horas y 34 minutos (274 minutos), es decir, una caída de 2 minutos y un 0,7% menos que la cifra registrada el año anterior.

Según el informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, los espectadores únicos acumulados en el mes de junio de 2026 llegaron a la cifra de 43.868.000, que representa el 92,2% de la población de España, que sí contacta con la televisión tradicional.

En este sentido, el estudio recogido por Europa Press muestra que un total de 27.191.000 de españoles vieron cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 57,2% de la población.

Por otro lado, en el mes de junio se registraron 3.695.000 'telefóbicos', es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, lo que supone el 7,8% de la población de España.

Respecto al tiempo del consumo híbrido (otros consumos audiovisuales) se situó en mayo en 53 minutos por persona al día, lo que supone un 4% más con respecto a mayo de 2025. Esta modalidad de consumo representa el 25% del total uso del televisor en España y se compone de 'Internet / Streaming' (47 minutos), 'Play / Vídeo grabado' (3 minutos) y 'Otros / videojuegos y radio' (2 minutos).

Asimismo, la audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.349.000 espectadores.

Finalmente, el tiempo total de uso del televisor (tradicional e híbrido) fue de 210 minutos por persona al día (+1',+0,5% con respecto al mismo mes del año pasado) y de 326 minutos por espectador al día (+1', +0,3 % vs. pasado año).