El consumo de televisión en noviembre fue de 4 horas y 45 minutos por espectador al día, 9 minutos menos que hace un año

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales, en Madrid (España. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión tradicional en el mes de noviembre ha sido de 285 minutos (4 horas y 45 minutos) por espectador al día, lo que supone 9 minutos menos (- 3%) que en el mismo mes del año anterior.

Así se desprende del informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión, correspondiente al mes de noviembre de 2025, elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Kantar.

El informe revela que los espectadores únicos acumulados en el penúltimo mes del año de 2025 en televisión tradicional han alcanzado la cifra de 43,2 millones (el 91,8% de la población de España).

Además, señala que 7.451.000 de españoles ven cada día la Televisión Tradicional al menos un minuto (el 58,3% de la población). Por el contrario, hay 3.856.000 'telefóbicos', es decir, personas que no han visto en ningún momento la televisión este mes, lo que supone el 8,2% de la población.

A su vez, el informe muestra que los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión (persona/día) son las mujeres (178 minutos), frente a los hombres (168 minutos) y los mayores de 74 años (346 minutos), seguidos de los de 65 a 74 años (329 minutos) y los de 45 a 64 años (199 minutos).

En cuanto a las comunidades autónomas, Asturias sigue liderando el ranking con 203 minutos, seguida de Galicia (201 minutos), Castilla y León (200 minutos) y Andalucía (192 minutos). En el otro lado de la tabla figuran Navarra, Cataluña y Madrid con 144 minutos y Baleares con 146 minutos.

Respecto al tiempo de consumo híbrido ('Otros Consumos Audiovisuales') es de 52 minutos por persona al día, 6 minutos más que en de 2024. Esta modalidad de consumo representa el 25% del total uso del televisor en España y se compone de Internet/Streaming (50 minutos), play/vídeo grabado (3 minutos) y Otros/videojuegos y radio (3 minutos).

La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.505.000 espectadores.

De esta forma, el tiempo total de uso del televisor, tradicional+ híbrido, es de 223 minutos por persona al día (-6 minutos, -3%, con respecto a noviembre 2024) y de 338 minutos por espectador al día (-5 minutos, -1%, con respecto al pasado año).