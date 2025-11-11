El consumo de TV en diferido alcanza los 7 minutos por persona al día en octubre, el 5% del total, según un estudio

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión en diferido alcanzó los 7 minutos por persona al día en octubre de 2025, lo que representa el 5% del total consumo televisivo, según el 'Informe audiencia TV: Diferido' elaborado por Barlovento Comunicación, con datos de Kantar.

El estudio, que registra el consumo no lineal de contenidos televisivos a lo largo de los siete días siguientes a la emisión en directo (lineal) y el diferido en el mismo día de dicha emisión (vosdal), pone de relieve que el consumo en diferido en las 'Temáticas de Pago' supuso el 11% del total del consumo de pago.

Los resultados de la investigación, publicada este martes y recogida por Europa Press, señalan que los espectadores únicos del consumo en diferido en octubre fueron 20,7 millones, con un promedio diario de 4 millones.

De ellos, el 27% (1.082.000 espectadores) dedicó menos de 30 minutos al consumo de televisión en diferido; el 24% (976.000 espectadores) entre 30 y 60 minutos; el 28% (1.128.000 espectadores) entre 1 y 2 horas; el 11% (435.000 espectadores) entre 2 y 3 horas; y el 10% (406.000 espectadores) más de 3 horas.

En cuanto al perfil del espectador de televisión en diferido, la investigación publicada este lunes indica que el 53% son mujeres y el 47% hombres. Además, el 46% tiene entre 45 y 64 años.

Respecto a la emisión más vista, en octubre fue 'Sin Gluten' (8 de octubre en La 1), con 657.000 espectadores de audiencia media (el 35% del total audiencia lograda por la emisión de ficción es por su audiencia en diferido).

Finalmente, las cadenas que tienen un mayor consumo en diferido son La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro, laSexta, La 2, Movistar Plus+, Atreseries, Star Channel y TV3, entre las diez primeras.